Michelle diz que, no momento, não pretende ser candidata

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste domingo (16), em seu perfil no Instagram, que atualmente não tem pretensões de ser candidata a um cargo público. A declaração foi feita por ela ao responder um seguidor que a indagou sobre o assunto nos stories de sua página.

– Podia, né [me candidatar]. Mas não trabalho com essa hipótese para o momento – resumiu.

Desde o início deste ano, o nome de Michelle passou a ser cogitado como parte de uma possível futura candidatura até mesmo pelo próprio presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. A ex-primeira-dama, inclusive, foi escolhida para presidir o PL Mulher, braço do partido voltado ao desenvolvimento de políticas para as mulheres.

– Se Bolsonaro não quiser ser candidato, nós temos também a Michelle. Ela se revelou no lançamento de [campanha de] Bolsonaro [em 2022]. Foi uma surpresa para todos – disse Valdemar em janeiro.

Ao voltar ao Brasil, no último dia 30 de março, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a comentar a possibilidade de Michelle ser candidata. Questionado sobre o tema em uma entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro afirmou que a própria Michelle já havia adiantado não ter o desejo de concorrer ao cargo.

– Alguém lançou o nome dela, ela já falou que não quer saber de cargo no Executivo. Até porque, ela não tem a vivência. Até para você ser prefeito, não é fácil. Eu vejo muitos prefeitos que, quando terminam o mandato, apesar de terem feito um bom trabalho, se arrependem, dado o número de processos que respondem, em especial por improbidade administrativa – resumiu.

Fonte: Pleno News/Foto: Clauber Cleber Caetano/PR