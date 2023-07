Michelle: “Meu envolvimento no 8/1 foram os joelhos dobrados”

Na noite desta quinta-feira (27), em publicação no Instagram do Pleno.News que tratava da iniciativa da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) de sugerir à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro a convocação de Michelle Bolsonaro, a fim de prestar depoimento ao colegiado, a ex-primeira-dama publicou um comentário sobre qual seria sua participação nos atos radicais contra as sedes dos Três Poderes, no Distrito Federal.

– O meu único envolvimento no 8/1 foram os meus joelhos dobrados em oração.

Presidente do PL Mulher, Michelle vê sua popularidade em constante crescente entre o eleitorado conservador, e sua proeminência política é motivo de inquietação para a esquerda, fazendo com que ela seja vista como o “inimigo a ser abatido”, na leitura dos progressistas.

Esta é a primeira vez que um parlamentar pede a convocação da ex-primeira-dama.

Fonte: Pleno News/ Foto: Andre Borges/(EPA) EFE/EFEVISUAL