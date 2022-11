Michelle Mibow, Musa do Caldeirão, é achada morta

A passista Michelle da Costa Chaga, conhecida como Michelle Mibow, foi encontrada morta em sua casa, durante a noite desta segunda-feira (7), em Santos (SP). A dançarina de 40 anos era um dos nomes mais influentes do Carnaval paulista.

Segundo informações do portal G1, o marido de Michelle chegou na residência e encontrou a esposa caída no chão. Bombeiro, ele chegou a tentar reanimá-la, mas ela não resistiu. A suspeita é que Mibow tenha sido vítima de infarto.

Nas redes sociais, Michelle recebeu homenagem da Liga das Escolas de Samba de Santos.

– Foi com tristeza que recebemos a notícia da passagem da sambista de trajetória marcante como passista, rainha de bateria, coreógrafa e Rainha do Carnaval em nossa região. Seu talento, dedicação e amor ao samba certamente inspiram novas gerações – declarou o presidente da organização, Fábio Przygoda.

Bailarina, Michelle se tornou conhecida em 2013, ao entrar para as finalistas do Musa do Caldeirão do Huck. Ela foi rainha de bateria Escola de Samba União Imperial e da Unidos dos Morros, chegando a ser coroada como rainha do carnaval de São Vicente, em 2017. Atualmente, ela era madrinha de bateria da Chapa Quente.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Redes sociais