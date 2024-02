Michelle se pronuncia sobre fala de Lula: “Não compactuamos”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se pronunciou, neste domingo (18), sobre a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na qual o petista comparou a resposta de Israel aos ataques do Hamas com o massacre de judeus pelos nazistas durante a 2ª Guerra Mundial.

Ao comentar uma notícia do Pleno.News sobre a resposta do premiê israelense Benjamin Netanyahu ao pronunciamento de Lula, Michelle escreveu: “Nós não compactuamos com as palavras proferidas pelo presidente Lula. Nós, brasileiros de bem e cristãos, declaramos a Shalom de Deus sobre Israel. Nós abençoamos Israel. Amém”.

Em outra publicação, a ex-primeira-dama também disse que Lula não a representa e compartilhou a fala de uma sobrevivente do Holocausto que afirmou que nada pode ser comparado ao extermínio realizado pelos nazistas.

SOBRE A FALA DE LULA

A comparação feita pelo petista aconteceu durante uma coletiva de imprensa neste domingo, na Etiópia, após Lula ser questionado por uma jornalista sobre o porquê de o Brasil continuar a enviar recursos para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) diante de suspeitas de uma possível ligação de funcionários do órgão com o Hamas.

Ao responder ao questionamento, Lula disse: “O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”. Diante da fala, parlamentares da oposição assinaram neste domingo um pedido de impeachment contra o petista.

Fonte: Pleno News/Foto: Cristiano Mariz / Agência O Globo