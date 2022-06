Mick Jagger testa positivo para Covid-19 e adia show

Nesta segunda-feira (13), o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, usou as redes sociais para revelar que testou positivo para a Covid-19. Por causa do estado de saúde do músico, um show que aconteceria nesta noite em Amsterdã, na Holanda, precisou ser adiado.

– Sinto muito por termos que adiar o show de Amsterdã. (…) Infelizmente acabei de testar positivo para Covid. Nosso objetivo é reagendar a data e voltar o mais rápido possível. Obrigado a todos pela paciência e compreensão – informou Mick.

De acordo com o jornal O Globo, a revista Variety reportou que os fãs já estavam chegando à arena Johan Cruijff, para o show dos Rolling Stones, quando a notícia do cancelamento foi dada por meio do sistema de som do local.

Fonte: Pleno News