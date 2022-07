Micro e pequenas empresas no Pará passam a ter acesso a 28 cursos gratuito na área de empreendedorismo

Pequenas e micro empresas do estado do Pará terão a oportunidade de conhecer mais sobre a área de atuação do empreendedorismo, pois a partir desta quinta-feira (14) estão abertas as inscrições para 28 cursos gratuitos e com emissão de certificado.

A iniciativa é por meio de entidades que atuam na Amazônia, a plataforma Age oferta conteúdos educativos que buscam potencializar a gestão empresarial com conhecimentos e praticas sobre inovação e transformação digital.

E para quem tem pouco tempo para se dedicar ao aprendizado, não precisa ficar preocupado, pois os cursos tem curta duração, com apenas 35 minutos de aula por dia, dentro de duas semanas.

Os cursos serão ministrados com a pedagogia de jogos, conhecida como gamificação, os cursos propõem um aprendizado dinâmico e intuitivo, por meio de temáticas que permitem melhorias áreas estratégicas e operacional.

Destacam-se “Gestão Inovadora” com foco em gestão empresarial e gestão de pessoas, “ambiente de inovação”, “Otimização em Processos”, “Presença digital”, “Melhoria de produtos” e “Colaboração”. A empresa e o colaborador ganham pontos e conforme evolução em sua trilha de aprendizagem, novos cursos são liberados.

Serviço

A plataforma“Age e Inova” oferta inscrições a 28 cursos gratuitos

Inscrição: www.ageeinova.com.br



Informações: comunica@ageeinova.com.br

Foto: Vlada Karpovich / Pexels