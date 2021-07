Microsoft 365 encerrará suporte ao Internet Explorer 11 em agosto

O suporte do Microsoft 365 ao Internet Explorer 11 já tem data para acabar. A partir de 17 de agosto deste ano, clientes do serviço que utilizarem seus recursos no navegador perceberão uma queda na qualidade da experiência e falhas de conexões, indica a big tech, que não estará mais à disposição do público para solucionar problemas eventuais.

De acordo com a gigante, haverá eliminação gradual de apps e funcionalidades, que, por sua vez, não receberão mais atualizações. Além disso, agendas independentes de encerramentos devem assegurar um fim tranquilo à presença da plataforma na solução.

Por fim, mesmo quem usufruir do “modo Internet Explorer”, que emula aplicações antigas no Microsoft Edge, até 15 de junho de 2022, momento em que o navegador será desativado permanentemente, enfrentará prejuízos no Microsoft 365.

Em 15 de junho de 2022, Internet Explorer será aposentado de vez.Fonte: Reprodução/Microsoft

Menos de 1%

Já a partir do dia 17 de agosto, por exemplo, o Outlook Web App deixará de ganhar novos recursos, e usuários serão redirecionados à versão Light do app. O SharePoint, por outro lado, continuará funcional, ainda que a Microsoft encoraje o acesso a ele por meio de outros navegadores atualizados, dada a falta de desenvolvimento de novas soluções dedicadas à sua versão para o Internet Explorer.

De acordo com a companhia, menos de 1% das pessoas se valem da ferramenta, e isso justificaria o movimento. Desde 30 de novembro de 2020, o Microsoft Teams já não funciona na plataforma.

