Microsoft anuncia novos recursos para o Office

A Microsoft anunciou uma atualização para o Office 365 que aprimora as suas ferramentas de produtividade, além de acrescentar novos programas ao pacote. De acordo com a empresa, as mudanças buscam adequar os usuários à realidade híbrida pós-pandemia de Covid-19, na qual é necessário intercalar rotinas remotas com o trabalho presencial.

De acordo com a Microsoft, a atualização inclui novos recursos aos programas Word, Excel, PowerPoint e Outlook, incluindo integração dos serviços ao Microsoft Teams e o aprimoramento de uma inteligência artificial baseada em nuvem.

Entre as novidades, a empresa também incluiu um recurso aprimorado de reconhecimento de voz para o PowerPoint, além de novas fórmulas para o Excel.

Microsoft Loop

Além disso, a empresa também anunciou o Microsoft Loop – uma ferramenta de organização de tarefas semelhante ao Trello que permite a criação de áreas de trabalho compartilhadas, além da gestão de rotinas e projetos.https://s.dynad.net/stack/928W5r5IndTfocT3VdUV-AB8UVlc0JbnGWyFZsei5gU.html

“O Microsoft Loop reúne tudo, mantendo você e sua equipe mais produtivos, no caminho certo e conectados do que nunca. Os componentes do Microsoft Loop em aplicativos do Microsoft 365, como Teams, Outlook e OneNote, começarão a ser lançados neste mês”, destaca a empresa.

Microsoft Context IQ

Além da atualização no Office e a criação do Loop, a Microsoft também anunciou o Context IQ uma ferramenta que aprimora o editor de textos da empresa com auxílio de inteligência artificial. De acordo com a desenvolvedora, o objetivo é ajudar os usuários a escreverem com mais confiança.

Além disso, o Context IQ utilizará uma ferramenta de reconhecimento de contextos para te ajudar a anexar, inserir ou compartilhar arquivos que tenham o mesmo tema. Em outros casos, ao agendar uma reunião, a ferramenta indicará automaticamente o melhor horário disponível para todos os usuários convidados.

Microsft ClipChamp

Outra novidade é que o Pacote Office passará a incluir um editor de vídeos aos usuários: o Microsoft ClipChamp. De acordo com a empresa, apesar de planilhas e apresentações em powerpoint ainda serem muito utilizadas, as pessoas estão cada vez mais criando conteúdos em vídeo. Assim, o Clipchamp busca capacitar criadores de todos os níveis para criar, editar e compartilhar vídeos rapidamente.

De acordo com a Microsoft, as novas funções estarão disponíveis aos assinantes do Office ainda em novembro. Recentemente, a empresa anunciou que os valores das assinaturas serão reajustado no Brasil, o que também justifica a criação de novos recursos.

Fonte: Olhar Digital