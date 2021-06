Microsoft Edge permite enviar guias entre dispositivos

No mês de abril, a Microsoft começou a testar um novo recurso no Edge Canary com o objetivo de tornar mais fácil a usabilidade para as pessoas enviarem páginas ou guias da Web entre dispositivos diferentes. Agora, a empresa está expandindo esse recurso para o canal estável.

O compartilhamento de guias foi ativado para um conjunto de usuários na versão Edge 91.0.864.54. Só que neste momento, segue em atualização, por exemplo, ainda não suporta o compartilhamento de guias com dispositivos Android ou iOS executando a versão Edge estável. Sendo assim, é necessário baixar a versão Canary ou Dev do Edge para que funcione.

Como o próprio nome indica, o recurso de compartilhamento de guias permite enviar uma página da web para seus dispositivos Android ou Windows que executam o navegador Edge e assinados com a mesma conta da Microsoft.

A implementação é parecida com o Chrome, basta abrir uma página da web que estará visível o ícone de laptop/telefone no canto esquerdo da barra de endereço. Ao clicar nele, será exibida uma lista dos dispositivos disponíveis. Caso estiver enviando para um smartphone, terá uma notificação com o link do URL e o nome da página pop-up nas notificações, depois de clicar no botão enviar.

A capacidade de compartilhar guias entre dispositivos é algo que o Google Chrome e o Firefox possuem há alguns anos. Com a novidade na Microsoft, para experimentar o compartilhamento de guias, não esqueça de que está executando a versão estável mais recente do Edge. Vale lembrar que o recurso foi lançado atualmente apenas para um pequeno conjunto de usuários.

Fonte: XDA