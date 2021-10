Microsoft exibe Intel Pentium 4 como ‘compatível’ com Windows 11

Há menos de duas semanas, a Microsoft finalmente liberou o Windows 11 para os consumidores ao redor do mundo. Infelizmente, muitos computadores não aceitam o novo sistema por conta de hardware desatualizado, mas parece que o clássico Intel Pentium 4, que possui apenas um núcleo, não entrou na lista de peças obsoletas.

Mesmo com a atualização disponível na maioria dos PCs com Windows 10, só aqueles que suportam o sistema podem ser atualizados de maneira oficial. Inclusive, a Microsoft já liberou uma lista de processadores que estão disponíveis para aqueles que desejam instalar a novidade sem qualquer dor de cabeça.

O clássico de 2006 voltou?

Apesar do Pentium 4 (661) não constar na lista de processadores suportados, um usuário conseguiu escanear o computador com o PC Health Check e, segundo o próprio software da Microsoft, o chip com apenas um núcleo de 3.6 GHz é compatível — um clássico lançado pela Intel em 2006.

Alguns usuários já até fizeram a instalação do Windows 11 em processadores Pentium 4 (661), burlando a verificação de TPM e CPU do sistema. Porém, é bem provável que, futuramente, a Microsoft não disponibilize atualizações em dispositivos que não são compatíveis com o sistema, como é o caso dos PCs com jurássico chip da Intel.

É bem possível que o problema esteja relacionado ao software PC Heath Check, que não está realizando uma varredura completamente baseada na lista de suporte que a Microsoft divulgou. Por isso, é provável que a companhia simplesmente atualize o programa, em vez de suportar um processador tão antigo.

