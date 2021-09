Microsoft: funcionários não têm data para voltar aos escritórios

A Microsoft tinha planos para que seus funcionários retornassem aos escritórios nos Estados Unidos a partir de outubro. No entanto, a empresa suspendeu de forma indefinida a volta ao trabalho presencial por conta do risco causado pela disseminação da variante delta do coronavírus.

O anúncio foi realizado no blog de Jared Spataro, vice-presidente corporativo da Microsoft para trabalho moderno. “É um lembrete gritante de que este é o novo normal”, escreveu o executivo. “Em território desconhecido, precisamos ser capazes de mudar e ajustar à medida que os dados e a pesquisa oferecem novos insights para guiar nosso caminho”, afirmou Spataro.

Quando a Microsoft tiver novos planos de retorno ao trabalho presencial, os funcionários serão avisados com 30 dias de antecedência para que possam fazer a transição de maneira tranquila. De acordo com notícia do The New York Times, a empresa exigirá que seus empregados, fornecedores e convidados comprovem a vacinação antes de entrar em seus escritórios.

Trabalho híbrido

Trabalho híbrido deverá ser equilibrado entre flexibilidade de local e conexão pessoal, aponta análise da Microsoft. (Fonte: Microsoft/Reprodução)Fonte: Microsoft/Reprodução

A Microsoft divulgou recentemente a pesquisa “Índice de Tendências de Trabalho” para saber como seus funcionários estão avaliando o trabalho durante a pandemia. O relatório concluiu que os níveis de produtividade relatados estão “consistentes” e que 90% dos empregados ouvidos estão se sentido incluídos no ambiente corporativo, apesar do home office.

No entanto, a transição para o trabalho híbrido tem o desafio de equilibrar a flexibilidade de trabalhar em qualquer lugar com a necessidade de conexão pessoal entre sua equipe. A Microsoft verificou que existe uma lacuna entre expectativas de gerentes e subordinados. Para superar a dificuldade, a empresa afirma que conversas individuais podem ajudar a criar confiança e dar mais segurança a um esquema de trabalho flexível.

Inovações no Microsoft Teams

Microsoft implantará funções de IA para melhorar experiência de reuniões no Teams. (Fonte: Microsoft/Reprodução)Fonte: Microsoft/Reprodução

A empresa anunciou novas funções no Teams Rooms, que poderá integrar inteligência artificial nas câmeras, para propiciar reuniões mais dinâmicas, ao detectar e ampliar a imagem de quem está falando na sala, permitir que os participantes da sala sejam colocados em seu próprio painel de vídeo e a identificação automática de pessoas por reconhecimento facial.

A Microsoft também implantará uma integração do feed da câmera do Teams com uma apresentação de PowerPoint, uma função batizada de cameo, e um novo recurso de RSVP do Outlook para os usuários possam divulgar os horários que estão disponíveis para trabalhar.

