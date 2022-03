Microsoft inaugura data center na Índia após investimento bilionário

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira (7) a inauguração do seu quarto data center na Índia. Segundo a big tech, a iniciativa — que segundo a mídia local custou cerca de US$ 2 bilhões — acompanha o rápido crescimento no consumo de conteúdo digital no país.

Quem revelou a novidade foi o chefe da companhia em solo indiano, Anant Maheshwari. O executivo, apesar de não confirmar valores, também destacou à Reuters que a Microsoft vai realizar outros investimentos de longo prazo na Índia, já que se trata de um dos mercados mais importantes para a gigante de software.

“Um data center em nuvem pública não é um investimento único, é um investimento contínuo”, disse Anant. Que também afirma que a empresa dobrou a capacidade dos seus outros três data centers indianos nos últimos dois anos.

Para gerar lucro, o modelo de negócios depende de parceiros que fornecem os seus serviços por meio da plataforma de computação em nuvem da Microsoft, a Azure, que já gerou apenas nos últimos cinco anos cerca de US$ 10 bilhões aos caixas da companhia.

Pensando nisso, a Microsoft também pretende aumentar a sua força de trabalho na Índia, que atualmente conta com 18 mil colaboradores. Atualmente, de acordo com Anant, a companhia atende uma base de 340 mil clientes no país.

Quem também está se movimentando é a Amazon, a principal concorrente da Microsoft no segmento. A dona da plataforma em nuvem AWS (Amazon Web Services) também vai desembolsar US$ 2,8 bilhões para construir o seu segundo data center na Índia.

