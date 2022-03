Microsoft lança programa com cursos grátis e vagas em tecnologia no Brasil

A Microsoft lança neste sábado (26), a partir das 9h, o Microsoft Conecta+, um programa para oferecer capacitação em tecnologia e estabelecer uma conexão entre pessoas que estão em busca de emprego e vagas disponíveis. O objetivo, segundo a empresa, é apoiar os brasileiros na capacitação profissional e fazer uma ponte entre este público e as oportunidades de trabalho na área.

Ao todo, serão mais de 20 cursos na área de tecnologia, todos gratuitos e com certificação. A maior parte do treinamento — 300 horas — estará disponível de forma “on demand”, podendo ser acessado a qualquer hora pelo aluno. Outras 180 horas correspondem às aulas ao vivo e em português, que deverão atender mais de 80 mil pessoas de abril a junho de 2022, ainda de acordo com a Microsoft.

Fonte:ornews

Foto: Reprodução Internet / thecompassbr