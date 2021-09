Microsoft libera nova atualização no Canal Beta do Windows 11

Depois de atualizar a versão de testes do Windows 11 para o Canal Dev com o novo app Dicas, a Microsoft lançou mais uma compilação para o Canal Beta do programa Insider. Disponibilizada nessa quinta-feira (16), a build 22000.194 também pode ser baixada nos PCs comerciais do Canal Release Preview.

A atualização cumulativa traz uma alteração importante em relação aos requisitos do Windows 11 em máquinas virtuais. Com a mudança, as exigências passam a ser as mesmas dos computadores físicos, ou seja, algumas máquinas virtuais criadas anteriormente podem não ser atualizadas.

Nova calculadora do Windows 11.Fonte: Microsoft/Divulgação

Segundo a companhia de Redmond, o pacote inclui ainda novidades em alguns apps. Um dos produtos mencionados pela empresa é a Calculadora, que além do visual renovado, também ganhou mais recursos para ajudar nos exercícios de matemática, no gerenciamento das finanças e em tarefas de programação e engenharia.

Ferramenta de recorte atualizada no Windows 11.Fonte: Microsoft/Divulgação

A ferramenta de recorte é outra que foi atualizada com funcionalidades adicionais, ganhando um novo atalho de teclado e uma página de configurações com mais opções. Os recursos de edição para as capturas de tela também foram aprimorados, permitindo modificar a imagem original, acrescentar texto e muito mais.

Relógio com “Sessões de Foco”

O app Relógio do Windows 11 é outro que passou por mudanças nesta atualização do Canal Beta. A principal novidade é a função “Sessões de Foco”, um avanço em relação ao Assistente de foco do Windows 10, que oferece apenas a possibilidade de silenciar notificações.

Com a ferramenta, já lançada no Canal Dev, o usuário pode definir um período para não ser incomodado, criar alertas de pausa do trabalho e muito mais. Há até a opção de ouvir músicas para aumentar a produtividade, em uma integração com o Spotify.

Diversas correções de bugs também estão presentes no Windows 11 Insider Preview Build 22000.194. Veja a lista completa de novidades no site da Microsoft.

Fontes

Microsoft Neowin