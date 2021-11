Microssistema de Abastecimento de Água é inaugurado pela Prefeitura de Marituba

Na manhã desta quinta-feira (4), a prefeitura de Marituba entregou no Bairro Santa Clara, o Microssistema de Abastecimento de Água, que vai beneficiar mais de 2mil famílias no bairro. Até o final do ano a Prefeitura de Marituba pretende inaugurar todos os 12 microssistemas, três já foram realizados, que vem suprindo as necessidades dos bairros do município. O trabalho de microssistemas atua nos locais onde os serviços da concessionaria de abastecimento não alcança.

Os serviços foram executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seidur). O sistema é composto pela captação subterrânea, para isso, a Seiduir perfura poços tubulares, realiza a revisão do sistema elétrico além de instalar a automação do sistema, que além de trazer economia de energia, beneficia toda a população de forma eficaz no abastecimento de água, a Seidur atua na renovação das ruas do entorno onde o microssistema está localizado.

Fotos: Ary Brito/ Redação Comus