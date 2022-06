Mídia passaria pano se Gusttavo Lima votasse no Lula, diz Gentili

Nesta terça-feira (31), o humorista Danilo Gentili utilizou as redes sociais para defender o cantor Gusttavo Lima, que tinha shows marcados em cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Roraima e agora estão sendo investigados pelo Ministério Público. Gentili criticou a cobertura da imprensa sobre o caso e afirmou que se fosse um artista apoiador de esquerdista, a “mídia estaria passando pano”.

Os shows do artista estavam marcados para ocorrer em cidades do interior, mas acabaram chamando atenção devido ao valor do cachê. Uma das apresentações, em Conceição do Mato Dentro (MG), foi cancelada, enquanto as apresentações em Magé (RJ) e São Luiz (RR) viraram alvo do Ministério Público desses estados.

– Se Gusttavo Lima todo ano tirasse foto apoiando o Freixo e votasse em Lula a mídia estaria passando pano. Estaríamos lendo no UOL hoje mesmo “Como o dinheiro de prefeituras em shows gera renda e fomenta a economia local”. Aqui no Brasil tudo depende do lado que você está – apontou.

Apesar do comentário de Gentilli, outros artistas chegaram a ser investigados por episódios semelhantes. A cantora Anitta foi uma delas em decorrência de um show ocorrido no Amazonas. Em 2019, o Ministério Público estadual abriu uma investigação para apurar um contrato de R$ 500 mil pelo show da artista em Parintins. Na época, a Prefeitura do município informou que o valor também envolvia a logística para a realização de shows.

Fonte: Pleno News