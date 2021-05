Mil gatos são soltos em Chicago para combater praga de ratos

Conhecida como a capital dos ratos nos Estados Unidos, Chicago tem uma chance no mínimo inusitada de mudar sua fama. O programa Cats at Work (gatos trabalhando, em tradução livre), iniciado por um abrigo de animais, soltou nas ruas da cidade americana mil gatos selvagens na esperança de espantar os ratos.

O abrigo Tree House Humane Society, responsável pela campanha, afirmou que, por se tratarem de gatos selvagens, os animais “não sobreviveriam em um ambiente doméstico ou de abrigo” e geralmente passam por longas estadias em centros de controle de animais e até por eutanásia.

“Ao colocá-los em colônias da Cats at Work, podemos ter certeza de que estão tendo uma vida melhor”, informou o abrigo.

O programa foi iniciado em 2012 e coloca nas ruas de dois a três gatos, por vez, somando um total de mil animais até hoje. A associação garante que os felinos são todos vacinados e castrados antes de serem soltos.

O abrigo afirma também que as colônias de gatos selvagens, embora estejam ao ar livre, são controladas por um cuidador registrado que garante que haja comida, água e abrigo para os animais e que “na maioria das vezes, os gatos são mais bem cuidados após a colocação no programa Cats at Work do que antes”.

CAPITAL DOS RATOS

A cidade de Chicago foi a campeã invicta, nos últimos seis anos, no ranking de cidades com as maiores infestações de ratos dos EUA. A pesquisa é feita por uma empresa de dedetização norte-americana chamada Orkin. Este ano, Los Angeles ficou em segundo lugar, e Nova York, em terceiro.

O documento publicado pelo abrigo afirma ainda que “embora os gatos selvagens matem ratos, muitas vezes seus feromônios são suficientes para assustá-los”.

Fonte: Pleno News

Por: Pierre Borges

Foto: Rihaij/Pixabay