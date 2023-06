Milagre na selva: crianças sobrevivem a queda de avião, perdem os pais e se aguentam por 40 dias até serem resgatadas

Milagres ainda existem, e para quem nãobacredita no divino, no sobrenatural, basta ver e alalisar o que aconteceu naxselva amazônica colombiana, onde um avião de pequeno oorte caiu com toda uma família no começo de maio deste ano. Houve mortos e sobreviventes, as crianças resgatadas aonlongo desta semana.



Irmãos sobreviveram na por militares. A mãe delas e mais dois adultos morreram no acidente, que se registrou a 1º de maio.



As quatro crianças que estavam desaparecidas após a queda do aparelho na Colômbia há 40 dias foram encontradas com vida anteontem, sexta-feira, 09.



As Forças Militares da Colômbia e o presidente Gustavo Petro cobfirmaram o fato.



“É um grande presente para a Colômbia, um presente para a vida, nossos meninos cuidados pela selva”, disse Petro em uma entrevista momentos após anunciar o resgate em um post de rede social.



As quatro crianças pertencem à etnia indígena uitoto e são irmãs de treze, nove e quatro anos, além de um bebê de 11 meses, que completou um ano durante o período na selva.

As vítimas resgatadas com vida são as crianças Lesly Mucutuy, de 13 anos; Soleiny Mucutuy, de 9 anos; Tien Mucutuy, de 4 anos e Cristin Mucutuy, de 11 meses.



Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos quatro irmãos resgatados, que estão sob cuidados médicos.

ENGANO

No dia 17 de maio, o presidente colombiano chegou a anunciar o resgate das quatro crianças, mas depois negou e se retratou. As Forças Armadas seguiram com as buscas em mata fechada.

De acordo com o jornal El Colombiano, as crianças foram encontradas após o desaparecimento de Wilson, um dos cachorros que participava da operação.

CACHORRO

Nesta semana, o cão sumiu durante os trabalhos de busca e, logo após, as equipes de resgate encontraram no chão pegadas de cachorro ao lado de pequenas pegadas humanas, como as de uma criança, o que indicou que Wilson havia localizado os sobreviventes e estava com eles.

As crianças foram, assim, localizadas e levadas para os hospitais e serão as grandes restemunhas para esclarecer o que de fato aconteceu e como fizeram para se alimentar esses dias sem água, energia, comida e sujeitas às intempéries das matas, esoecialmente a Amazônia que, com sua biodiversidade, oferece ao mesmo tempo, vida e morte para quem não tem experiência com o ambiente nem cursos de sobrevivência.



As crianças que sobreviveram a todos esses sofrimentos, certamente foram agraciadas com verdadeiro milagre, e mimagres vêm de Deus, mesmo com as explicações científicas e os lances de sorte. (Reportagem: Jorge Nascimento; Edição: RobertoBarbosa)

Imagens: Reprodução/Ronabar