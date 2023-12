Milei fala em consulta popular, caso Congresso rejeite decretos

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que “obviamente” pretende convocar uma consulta popular, caso o Congresso não aprove o pacote de medidas que ele lançou por meio de Decretos de Necessidade e Urgência (DNU), instrumento similar às medidas provisórias brasileiras.

– Por que o Congresso se coloca contra algo que faz bem as pessoas? – questionou o político, que tem minoria nas duas Casas do Legislativo.

As declarações foram dadas em entrevista ao canal a cabo La Nación+. Segundo o próprio Milei, 75% da população apoia os decretos de desregulação da economia.

Ele acusou “alguns” legisladores de “buscar propinas” em troca de votar a favor dos decretos. E ressaltou que o uso de DNU foi estratégia usada muitas vezes por seus antecessores, criticando um “duplo padrão”.

Segundo ele, os contrários ao conteúdo “jogam a culpa na forma”, e seus decretos “apontam contra os corruptos” que buscam negócios em troca de “negociar alguma lei”.

Milei disse que o pacote de medidas que lançou tem como foco desregular a economia, em um “choque libertador”, que seria “amigável com a competência, com os mercados, com os argentinos de bem”.

Na avaliação dele, as mudanças farão com que o investimento reaja muito mais rápido no país, reduzindo o período de crise.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni