É grande o movimento de banhistas que deixam Belém, via terminais de ônibus em São Brás rumo aos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, que oferecem as praias de água doce mais próximas da capital paraense.



Todos querem aproveitar o último domingo das férias de julho.



Gilmar Silva Farias se destacou para Mosqueiro com a mulher e dois filhos. A família vai aproveitar o sol e o banho de praia, e ele, tentará faturar com as vendas de pipas que ele mesmo fabrica, slém de balões e chope de frutas feito ela esposa.



“Tenho ido todos os fins de semana. As vendas poderiam ser melhores, mas deu para agora levar a família”, disse o homem de 37 anos wue está desempregado há três anos.



Ele disse que ficaria na fila de quem quer viajar sentado e que retornará no final da tarde.

LUGAR AO SOL

No começo das férias os testes de balneabilidade consideraram as praias de Icoaraci, Outeiro e parte de Mosqueiro impróprias para o banho, no entanto, os banhistas não levaram nada a sério e, assim, os balneários tiveram grande movimentação de veranustas durante todos os dias das férias de julho.



Muitos não frequentavam as praias desde a pandemia da covid-19, e agora aproveitaram para esquecer a má fase com o tradicional colorido das praias, do dó sol, das crianças e dos trajes de banho desta fase.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar