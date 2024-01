Milhares de famílias são beneficiadas durante ação do Governo em Ananindeua

Desempregada e mãe de duas filhas, Aline Souza, de 35 anos, foi uma das beneficiárias das mais de mil cestas básicas entregues durante a ação de cidadania do “Governo do Pará nos Bairros”, realizada no Paar, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A entrega foi realizada na última quarta-feira (3), durante evento em comemoração aos 80 anos do município.

Muito feliz com a cesta em mãos, Aline disse que a ajuda vai ajudar no orçamento familiar, já que o dinheiro das compras do mês poderá ser empregado em outras necessidades. “Vai ajudar muito lá em casa, só de não ter gasto esse dinheiro com a alimentação, vou poder pagar a energia, a escola, vai render muitos almoços. Aqui tem bastante comida”, afirmou Aline.

Ainda durante a programação de aniversário de Ananindeua, 200 gestantes também foram presenteadas com kits completos para elas e seus bebês. O kit inclui banheira, sacola de maternidade, kit de higiene, roupinhas e um carrinho novo, contribuindo para o bem-estar e conforto dos recém-nascidos.

Aos 20 anos e grávida de sua primeira filha, Jamile Castro, esteve no local acompanhada por sua mãe Michele. A jovem recebeu o kit enxoval e destacou o quanto isso facilitará sua vida e a de sua família, já que muitos destes produtos que são essenciais para o bebê, ela ainda não havia comprado, devido às dificuldades financeiras.

“Com meu marido desempregado e por não termos uma renda fixa, esse enxoval vai ajudar e muito. Ganhar tudo isso tá sendo um alívio, até porque estou no final da gravidez. Não imaginei que fosse ganhar o carrinho, a banheira, então, está sendo uma benção de Deus”, agradeceu Jamile.

Empreendedorismo – Todas as entregas foram do Governo do Estado, por meio da Fundação ParáPaz, de forma gratuita e já contemplou milhares de famílias durante as ações. Ao total, foram 7.900 cestas de alimentos; 1.350 kits enxoval e carrinhos de bebê para gestantes; e 2.650 máquinas de costura, incentivando o empreendedorismo feminino, como ressaltou a artesã Patrícia Ribeiro.

“Essa máquina vai revolucionar a minha produção. Há muito tempo eu costuro com as mãos e me cansava demais. Agora vou aumentar a produção e será menos cansativo e mais produtivo. Espero vender ainda mais”, disse Patrícia.

Além de melhorar as condições de trabalho, a doação da máquina de costura possibilita que a artesã diversifique sua linha de produtos, ampliando sua oferta e atraindo novos clientes e, consequentemente, aumentando sua renda.

Todas as entregas são feitas conforme cronograma de ações e inscrições prévias das famílias, que recebem um cartão e no dia que são informadas, fazem a troca pelo produto que está cadastrada para receber, ou seja, cesta básica, máquinas de costura ou kit enxoval.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação