Milhares de pessoas aproveitam um final de ano tranquilo no distrito de Mosqueiro

O distrito de Mosqueiro, distante 70 KM de Belém, atraiu milhares de pessoas durante os festejos do ano novo. Alegria, descontração e muita celebração pela chegada de 2024 marcaram a passagem do tempo. A família Carolino, do município de Vigia de Nazaré, viajou para Mosqueiro aproveitar as praias, a boa mesa, o lazer e visitar os pontos turísticos como a decoração especial de Natal, montada na praça da Vila, centro da ilha, e palco da festa da virada.

“Estamos em Mosqueiro para celebrar a vida, agradecer a Deus pela nossa saúde e para que o ano novo seja repleto de felicidades às pessoas no mundo inteiro”, desejou o grupo, enquanto aguardava o início da programação festiva comandada pela bateria show da Escola de Samba Piratas da ilha, atual campeã do Carnaval de Mosqueiro.

A festa da virada entrou pela madrugada do dia 1º de janeiro sem registrar acidentes, segundo informações do tenente coronel, Renato Brandão, comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar de Mosqueiro. O Corpo de Bombeiros Militar também não registrou casos de afogamentos ou incidentes envolvendo banhistas.

Na manhã desta terça-feira, 2, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e Agência Distrital de Mosqueiro, iniciou a operação de limpeza das praias. O trabalho visa deixar o ambiente limpo para as pessoas aproveitarem o dia de sol, além de relaxar e descansar. As praias com maior movimento na virada do ano foram Farol, Chapéu Virado e Murubira. A Baía do Sol também registrou grande número de pessoas, que aproveitou a beleza do local até as primeiras horas de 2024.

Festa – Mais de duas mil pessoas aproveitaram o show da virada de ano na praça da Vila. A programação abriu às 20h30 com o cantor Bruno Andrade e as cantoras Débora Andrade e Priscila Santos. O trio, apesar da chuva, não deixou ninguém parado. “Estou muito feliz com esse show, que apesar da chuva, foi excelente, com vibração positiva e muita energia para o ano novo. Quero também agradecer aos comerciantes aqui da Vila, que com apoio da Prefeitura de Belém, Agência Distrital, conseguiram organizar esse evento e, para mim que sou artista mosqueirense, só tenho a agradecer”, disse.

Já o presidente da Escola Piratas da Ilha, Lauro Pantoja, comentou que estava muito feliz por mais uma vez participar com a comunidade de Mosqueiro e de Belém da festa do réveillon, o pontapé inicial do carnaval da agremiação. “Amanhã (1º de janeiro) já estaremos promovendo nosso primeiro cortejo pelas ruas de Mosqueiro em preparação ao carnaval 2024, quando vamos homenagear a força do empoderamento feminino na avenida”, destacou o presidente da agremiação.

O som da bateria “Tsunami”, comandada pelo mestre Roberto Cavalcante, invadiu a praça e colocou o público para saudar o ano novo com hits de enredos de sambas memoráveis do Brasil. Os cantores Dimas Júnior, Gerailton e Mayara Mesquita animaram o público com muita energia e deixando saudações especiais de ano novo.

Saúde – Para o público que caiu na folia no ano novo, o maior pedido durante a virada foi saúde. “Saúde é tudo, pois com a saúde em dia temos condições de enfrentar qualquer dificuldade e levar a vida com alegria e descontração”, disse Jeremias Coutinho, que ao lado da esposa, Joana Santos, acompanharam a programação na praça da Vila.

Já a família Carolino, que veio do município de Vigia de Nazaré, também elegeu a saúde como prioridade para ano novo. “Que o Ano Novo seja de paz, amor, emprego e muita saúde”, desejaram os parentes Fabrício, Divanete, Cristina, Ana, Stefhany, Luis Henrique, Smaily Ataíde e Yuri Salomão. “Queremos aproveitar tudo em Mosqueiro, principalmente as praias e a comida”, disseram, quando registravam a beleza da decoração natalina para tirar fotos”.

Paz – A virada de ano foi tranquilidade. Segundo a Polícia Militar, nenhuma ocorrência grave como os chamados crimes contra avida (homicídios, estupros ou violência contra grupos incapazes crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência) foi registrada em Mosqueiro. O trânsito registrou congestionamento nas áreas do Chapéu Virado, Murubira, Farol e Vila, mas não houve acidentes de trânsito. “Balanço muito positivo, não identificamos nenhuma ocorrência de grande relevância”, informou o tenente coronel Renato Brandão, comandante do 25º Batalhão da PM de Mosqueiro, na manhã desta terça-feira, 2.

O Corpo de Bombeiros também não registrou casos de afogamentos, segundo o tenente coronel BM, Anderson Campos, comandante do 20º Grupamento de Bombeiros de Mosqueiro.

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém/Foto: Agência Distrital de Mosqueiro