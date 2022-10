Milhares de romeiros participam do Círio das Crianças

Centenas de milhares de romeiros estão caminhando pelas ruas do bairro de Nazaré participando da Romaria das Crianças, um dos tradicionais eventos da festividade do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. São Crianças, jovens, adultos e idosos. Tem carro de anjos, berlinda com a Imagem Peregrina e tudo o mais.



Milhares que participam desta Romaria não estiveram na Grande Procissão do Círio no domingo passado, dia 09 e, nesta manhã de domingo, 16, saem para agradecer, pedir, louvar a Deus e cumprir promessas.



Eles dizem que é uma Romaria de pequeno percurso por ser dirigida às crianças e que dá pra caminhar, com previsão de duas horas de duração.



A Romaria das Crianças começou após a Santa Missa na Basílica Santuário presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém que, em seguida, conduziu a Imagem Peregrina entre as crianças até colocar na Berlinda da solenidade.



Ao final, haverá a bênção e segue a programação de missas na Basílica.

Imagens: Pascom da Arquidiocese de Belém