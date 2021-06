Miliciano e esposa são flagrados fazendo sexo com cachorro em vídeo

Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho, suposto miliciano que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi flagrado, em vídeo, praticando ato sexual com a esposa e um cachorro da raça Pitbull.

Segundo policiais que assistiram o vídeo, a gravação do abuso ao animal adulto foi feita pelo próprio Macaquinho. As imagens teriam sido encontradas no celular de um rival do miliciano, o Wellington da Silva Braga, conhecido como Ecko, que foi morto em confronto com policiais, no dia 12 de junho.

Procurada, a corporação disse que não iria se manifestar sobre a perícia e o conteúdo do aparelho.

Segundo o código penal, a pena prevista para zoofilia é a detenção, de dois a quatro anos, além de multa.





Por: O Liberal