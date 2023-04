Militão revela empenho para se tornar melhor zagueiro do mundo

Eder Militão acredita que está no caminho para se tornar o melhor zagueiro do mundo. A opinião foi dada nesta segunda-feira, 17, durante entrevista coletiva.

Durante a resposta, o jogador também lembrou de sua chegada ao Real Madrid , destacou que trabalha até mesmo em casa para manter o nível e agradeceu o apoio de todos do clube merengue.

“É uma opinião de cada um. Creio que estou no caminho. Quando cheguei foi difícil por causa dos grandes jogadores que estavam aqui, mas, aos poucos, fui demonstrando e agora estou indo muito bem. Trabalho em casa e, tudo que o que possa ser feito para melhorar, eu faço para manter o alto nível que estou. Se não cuidar da saúde, é muito complicado”, disse Militão.



“O que melhorei é a concentração. Antes era difícil para mim e, com a ajuda de todos e do treinador, estou no caminho certo. Ouço muito e devo continuar assim. Estou num grande momento e devo trabalhar para manter isso”, completou.

O zagueiro também foi só elogios ao técnico Carlo Ancelotti. Militão falou sobre a relação com o treinador e revelou que sempre aprende algo novo com o italiano.

“Ele é um excelente treinador e me ajuda muito. Ele fala comigo todos os dias e tem me ensinado muito. Aprendi muito com ele e ainda tenho que aprender mais porque todos os dias ele me ensina algo”, contou Militão.

Por falar no treinador, Militão foi perguntado se acredita que Ancelotti comandará a seleção brasileira. O zagueiro, contudo, evitou se aprofundar no tema.

“É uma questão para o treinador. Eu amo trabalhar aqui com ele. Claro, nós brincamos muito sobre isso, mas ele está sob contrato aqui”, respondeu o jogador do Real Madrid.

