Militar do Exército é investigado por ataque que feriu cachorro a facadas em Belém

Um cachorro foi agredido a facadas nesta sexta-feira (16), em Belém. Segundo a Polícia Civil, o suspeito do delito é sub-tenente do Exército. O caso ocorreu dentro de uma área militar. O Comando Militar do Norte informou que abriu procedimento administrativo para esclarecimento dos fatos.

O cachorro seria de rua e teria atacado o militar, que reagiu esfaqueando o animal. A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal investiga o caso. De acordo com a PC, o militar será acionado para esclarecimentos. Um boletim de ocorrência foi registrado e um inquérito policial será instaurado na Divisão para investigação do caso.

Por meio de nota, o Comando Militar do Norte informou que o animal recebeu os primeiros socorros e foi adotado por uma família de militares, e que foi instaurada procedimento administrativo para esclarecimento dos fatos.

O CMN informou, ainda, que “repudia qualquer tipo de violência contra animais e que possui histórico de tratamentos e cuidados desses seres, inclusive com acompanhamento de profissionais qualificados para essa nobre missão”.