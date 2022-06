Militar do Exército é tragicamente esmagado por ônibus na Avenida Augusto Montenegro

Ao tentar cruzar o sinal fechado da Avenida Augusto Montenegro com a Rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém, o soldado do Exército Thiago Ataíde Filho, de 20 anos, que pilotava uma motocicleta, acabou debaixo de um ônibus da linha Marambaia Ver-o-Peso que cruzava a via. O condutor do veículo passageiros parou para prestar socorros, mas nada mais podia ser feito para salvar a vida do rapaz.



Vídeo das câmeras de segurança mostram o ônibus e um automóvel Fiat Siena parados, com motoristas à espera da abertura do sinal para cruzar a Augusto Montenegro. Eles estavam na Rua da Marinha. Ao abrir o sinal, o Siena arranca e atravessa. Nessa hora, o militar tenta passar com a moto, viu que era tarde demais, tentou brecar, mas se projetou debaixo do ônibus.

Várias versões foram levantadas acerca da situação, porque o pneu dianteiro da moto estava careca e rasgado. Um condutor de carro particular diz que a vítima ainda levantou da queda, porém, teria se desequilibrado e caído no momento em que o ônibus terminava de fazer a conversão da Rua da Marinha para a Augusto Montenegro.



PERÍCIA



Para a perícia do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, não ocorreu colisão entre a moto e qualquer veículo; o que aconteceu foi que na tentativa de avançar o sinal, a vítima desistiu, tentou freiar o veículo e não conseguiu, sendo assim projetada para debaixo do ônibus.

O corpo de Thiago foi removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centor de Perícias Científicas Renato Chaves.



Vídeo: Reprodução/Ronabar