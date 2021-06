Militar e jovem desaparecidos são encontrados mortos em cemitério ‘clandestino’ na Grande Belém

Além do bombeiro Alan Tadeu, foi encontrado o corpo Rômulo Xavier, que saiu de casa para conhecer namorada virtual e desapareceu. Outros dois corpos não identificados também estavam no terreno de empresa particular.

os corpos de dois homens que estavam desaparecidos forma encontrados em um cemitério “clandestino” no bairro Águas Brancas, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. O bombeiro Alan Tadeu Neco Vieira, de 26 anos, estava desaparecido desde o último sábado (5); Rômulo Matheus Farias Xavier, de 23 anos, saiu de casa para conhecer uma namorada virtual e desapareceu na madrugada da última sexta-feira (4). Outros dois corpos ainda não identificados, em avançado estado de decomposição, também forma encontrados.

De acordo com a Polícia, os quatro corpos estavam dentro de três covas em um terreno de uma empresa particular. A Polícia informou que chegou até o local por meio do trabalho da inteligência, que rastreou a última atualização sinal do celular do bombeiro Alan, que estava próximo ao terreno.

A Polícia disse ainda que não descarta a possibilidade de no local haver outros corpos. As buscas no terreno, que fica localizado a três quilômetros da BR-316, continuam. No local, legistas trabalham para identificar e apontar as circunstâncias dos corpos.

Desaparecimentos

O bombeiro Alan Tadeu estava desaparecido desde a madrugada do último sábado (5), após sair de uma boate na Cidade Nova, em Ananindeua.

A moto que ele usava foi abandonada na travessa Tavares Bastos. A família teve informação do desaparecimento após ele não ter ido ao plantão de domingo.

Já Rômulo Xavier desapareceu na madrugada da última sexta-feira (4), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Segundo familiares, ele saiu para encontrar uma mulher com quem estava se relacionando pela internet e sumiu.

Fonte: G1