Militar é morto e tem corpo lançado no mar, no Rio

Neste domingo (23), será enterrado o corpo do militar do Exército Leandro Leite Carvalho, de 29 anos. Ele foi encontrado morto, na última quarta-feira (20), na Restinga da Marambaia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após 14 dias desaparecido. As informações são do G1.

Leandro, que era paraquedista, foi rendido e morto por criminosos. O corpo dele foi abandonado no mar sobre uma prancha de surf.

O militar era conhecido como Leite. Ele também trabalhava como vigilante e produtor de conteúdo. A ida ao luau ocorreu para produzir vídeos para suas redes sociais.

No dia do crime, o paraquedista estava com dois amigos quando homens armados se aproximaram do trio. Ao suspeitar da ação de um grupo de criminosos, o militar pediu que seus amigos pegassem no carro a arma que tinha. Porém, os homens atiraram na direção de Leandro e seus amigos.

Leite morreu no local. Um dos amigos dele ficou ferido. Testemunhas contaram que o corpo do militar foi colocado no mar por bandidos.

A Polícia Civil apura se traficantes que atuam no Posto 12, no Recreio, teriam confundido Leandro Leite com um miliciano.

O sepultamento será às 14h, no Cemitério Jardim Sulacap. Leandro Leite de Carvalho deixa um filho de 3 anos.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução