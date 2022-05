Militar que baleou menina foi indiciado e segue preso por não pagar a fiança

O marinheiro Gabriel Norberto de Almeida Lobo, de 25 anos; o sargento Diógenes Pinheiro, a atendente e a dona do Motel Xamego, de Vigia do Pará, foram responsabilizados criminalmente nesta segunda-feira, 02, pelo baleamento, na boca, de uma menina de 15 anos que está internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, na Grande Belém. A menina não corre mais risco de morte, porém está com a bala encravada na medula óssea, ainda vai ser submetida a pelo menos mais duas cirurgias, slém das que já se expôs e ficará com sequelas no rosto e na fala.

Gabriel Lobo e Diógenes Pinheiro, que está foragido, responderão por lesão corporal qualificada, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores, haja vista que o crime ocorreu dentro de um motel com as presenças de duas meninas de 14 e 15 anos.

A segunda é que foi baleada ao se recusar a fazer a.or com Gabriel que está preso em uma unidade da Marinha do Brasil por não ter tido condições de pagar a fiança arbitrada em R$60 mil que sua família diz não ter como arrumar.

A menina baleada no rosto reage bem, mas ainda está com a bala. Ela foi ferida na quinta-feira, 21/04, feriado de Tiradentes, pelo militar da Marinha do Brasil, declarou que ela está reagindo bem ao tratamento e que o acusado vai responder por seus atos.

O trabalho de investigação foi realizado pela Delegacia de Polícia Civil de Vigia de Nazaré dentro do prazo e encaminhado à Justiça para formalização do processo-crime.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais