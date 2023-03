Militar tem exclusão dos quadros da PM revertido em função de ação da ACSPMBMPA

A diretoria da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar (ACSPMBMPA), por meio de seu setor jurídico, objetivando garantir defesa dos seus associados, obteve provimento no recurso hierárquico modificando decisão que havia punido militar com licenciamento a bem da disciplina.

Com essa nova decisão, coube ao associado permanecer na corporação, garantindo sua continuidade na Polícia Militar. Após ter sido licenciado, manejou Recurso de Reconsideração de Ato, tendo sido mantida exclusão.

Após manejo do Recurso Hierárquico, o equívoco exclusão do militar foi revertido. O caso foi acompanhado pelo advogado José de Oliveira Luz Neto, do setor jurídico da associação militar.

A presidente da entidade especializada, cabo PM Karla Cristina, declarou com entusiasmo que “Com o setor jurídico cada vez mais fortalecido, automaticamente, as decisões tornam-se favoráveis aos nossos militares associados e estão cada vez mais evidentes”.

Karla Cristina realiza gestão interessante em prol da classe especializada, cujo mandato faz a diferença.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar