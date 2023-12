Militares aposentados realizam a Festa de Confraternização em grande estilo

A Associação dos Aposentados Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica realizou na quinta-feira da semana passada, dia 21, no salão nobre do Cassazum, em grande estilo, a tradicional Festa da Confraternização, presidida pelo próprio presidente-aposentado Osmarino Franco. Antes, houve questionamentos de aposentados acerca de descontos, documentações, benefícios e outros. Coube à advogada da associação, Socorro Guimarães, responder a todas as perguntas dos associados que tiveram suas demandas explicadas detalhadamente.



O presidente da associação, Osmarino Franco, foi elogiado pela competência e seriedade que conduz a atual administração da entidade, tendo o assessoramento da esposa Geovana Franco que, inclusive, ciceroneou com entusiasmo o “Café da Manhã” organização impecável que mereceu elogios dos aposentados.



O pastor Nonato Junior teceu algumas palavras relacionadas à Bíblia e depois coube ao presidente Osmarino Franco anunciar para o dia 10 de Janeiro a primeira reunião do ano, a partir das 10 horas. O evento ocorreu no salão nobre do Cassazum, cedido pela presidente do clube militar, Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar