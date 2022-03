Militares do 30º Batalhão prendem homem por tráfico de entorpecentes em Ananindeua

Policiais militares do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM), prenderam um homem suspeito de tráfico de entorpecentes, no bairro do Icuí, no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém.

Ao realizar diligências, na noite desta segunda-feira (14), os agentes foram informados de que haveria entrega de entorpecentes na rua Castanheira. Eles identificarem o suspeito e o revistaram. Com ele, foram encontrados 79 papelotes de maconha e 23 papelotes de cocaína, além de R$ 60. O suspeito foi encaminhado para a 3ª Seccional Urbana da Cidade Nova para os procedimentos cabíveis.

Fonte: O Liberal