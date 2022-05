Militares e agentes do Detran-PA concluem curso de formação em novas tecnologias de segurança

Objetivando mais segurança para as pessoas nas periferias de Belém, o Comando da Polícia Militar do Estado do Pará, à frente o Comandante-Geral, Coronel José Dilson Melo de Souza, e o Comandante do Batalhão da Polícia Rodoviária, Tenente-Coronel José Aragão Silva, encerraram, na última sexta-feira, 13, no auditório do Comando Geral, a solenidade de formatura do I Curso de Ações de Policiamento Rodoviária do Batalhão da Polícia Militar do Pará, quando 49 militares e mais nove agentes do Departamento Estadual de Trânsito – Detran concluíram com sucesso o curso.

Os militares viajaram até Brasília e passaram dez dias aprimorando as novas técnicas destinadas ao referido curso.



O Comandante-Geral, Coronel Dilson Junior, destacou a importância do curso, admitindo o momento histórico que atravessa a Polícia Militar do Pará, sobretudo, o Batalhão da Polícia Rodoviária, tendo como Comandante o Tenente-Coronel Jorge Aragão Silva, coordenador do curso ao lado do próprio Comandante-Geral, Coronel, Dilson Junior, pela conclusão deste curso que representa muito para os 49 militares, envolvendo Cabos e Soldados, além dos nove Agentes do Detran.



O Curso foi projetado em Janeiro de 2020, dentro de um processo de cinco fases para ingresso ao Batalhão de Polícia Rodoviária. E, segundo Dilson Junior, esse novo processo se deu pelo mérito intelectual e produtivo que alavancou como a maior importância entre as afinidades pessoais dos concluintes que foram fundamentais para o ingresso no Batalhão, como uma unidade especializada. Os militares concorrerem às escalas quinzenais de viagens para realizar com entusiasmo o policiamento rodoviário em 21 postos divididos em várias cidades do interior do Estado, cita Coronel Dilson Júnior.



Por outro lado, o Comandante do Batalhão da Polícia Rodoviária, Tenente-Coronel Jorge Aragão Silva, acrescentou, mesmo contrariando alguns que não aceitavam essa mudança onde, a dos militares que abraçaram essa ideia pela realização do curso tornou-se o grande desafio para o Comando da Corporação que trabalha com dedicação objetivando alcançar todo êxito em prol dos militares concluintes, pois, segundo Jorge Aragão, garra e determinação não lhes faltarão.



E um dos concluintes da formatura, Cabo PM Adriano Damasceno Coelho, genro do Suboficial da Aeronáutica Yedo Mendes, presidente do Cassazum, parabenizou a beleza da programação do curso sob o comando dos coordenadores, coronéis, Dilson Júnior e Jorge Aragão Silva, que trará mais tranquilidade a população das periferias, falou após receber os abraços e elogios do sogro Yedo Mendes, pelo grande feito conquistado e assegurou-lhe recepcionar com laudo almoço em família.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar