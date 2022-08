Militares farão apresentação em Copacabana no 7 de Setembro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), informou na quarta-feira (17), por meio de seu Twitter, que o desfile cívico de 7 de setembro deste ano não será realizado na Avenida Presidente Vargas, como de costume, e nem na Avenida Atlântica, em Copacabana, como chegou a ser aventado. A cerimônia foi suspensa pelo Comando Militar do Leste

Segundo ele, em vez do tradicional cortejo em terra, serão realizadas apresentações da Marinha e da Aeronáutica no mar e no espaço aéreo de Copacabana, sem qualquer tipo de interferência nas pistas da Avenida Atlântica. Por isso, ainda de acordo com ele, não haverá a instalação de palcos ou arquibancadas em terra

– Fui informado pelo Comando Militar do Leste que esse ano não teremos o tradicional desfile militar na Presidente Vargas e nem na praia de Copacabana. O ato do Exército vai se dar em um pequeno trecho na Avenida Atlântica, próximo ao Forte de Copacabana, sem arquibancada ou desfile. Como já havia sido veiculado por alguns órgãos de imprensa, deverão acontecer apresentações da Marinha e da Aeronáutica no mar e no espaço aéreo, sem qualquer tipo de interferência nas pistas da Avenida Atlântica – escreveu ele.

Na sequência, Paes explicou ainda que deve se reunir com as autoridades para definir melhor os detalhes dos atos no Rio de Janeiro.

– Ao longo dos próximos dias teremos reuniões com as forças armadas para a organização de detalhes. Repito: a parada militar não será na Pres Vargas nem em Copacabana. Essa é a solicitação que recebi do Exército Brasileiro – escreveu.

O local do desfile foi razão de divergências entre Paes e o presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe do Executivo municipal chegou a anunciar que o evento seria realizado na Presidente Vargas, contrariando o interesse de Bolsonaro, que afirmou que havia pedido para trocar o local do evento com militares para a Praia de Copacabana.

