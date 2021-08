Militares salvam bebê que estava se afogando dentro de balde em Itaituba

Segundo relatos de familiares, um bebê de apenas 11 meses sofreu um afogamento que levou todos a um enorme susto no município de Itaituba. A menina estava brincando perto de um balde com água, e em poucos segundos acabou caindo com a cabeça para dentro.



O policial da Força Nacional de Segurança Pública, cabo Paulo César Gil passava próximo da casa quando ouviu os gritos da tia da criança. A menina estava sem os sinais vitais e após primeiros socorros voltou a respirar.

Após o susto, o bebê passou por uma avaliação, e com apoio dos militares foi conduzida até uma unidade de saúde local, ficando em observação e liberada logo após.

O policial que fez o salvamento da criança participa da Operação Samaúma, em andamento na região. coordenada pelo Comando Conjunto do Norte, a operação segue até o dia 31 de agosto nos municípios de Altamira, Novo Progresso, Itaituba, Jacareacanga, e São Félix do Xingu, no combate aos crimes ambientais. O ato heroíco ficou marcado entre os familiares da menina e o policial voltou até o local em um encontro emocionante.