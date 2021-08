Mineradora dá suporte às buscas por mulher que desapareceu quando navegava em território quilombola, na Calha Norte

A Mineração Rio do Norte (MRN) tomou uma série de ações e providências para dar suporte às buscas pela comunitária Débora Vieira, moradora do Território Quilombola do Boa Vista, localizado na Calha Norte do Rio Amazonas, que desapareceu quando conduzia uma embarcação de pequeno porte, no último dia 15 de agosto.

Desde então, a MRN, em parceria com a comunidade do Território Quilombola do Boa Vista, disponibilizou lanchas e combustível para comunitários que estão ajudando na operação. Também providenciou refeições a todos aqueles envolvidos no trabalho. Paralelamente e, após ser formalmente solicitado, cedeu ao Ministério Público do Estado do Pará imagens gravadas por câmeras de segurança que cobrem a região do Porto, permanecendo à disposição das autoridades para contribuir com o que se fizer necessário.

A MRN segue apoiando as buscas de Débora Vieira, cujas ações estão sendo conduzidas no local pelo Poder Público desde a última terça-feira (17). A empresa se solidariza com os familiares e amigos de Débora e espera que o caso seja esclarecido o mais breve possível.

