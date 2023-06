Mineradora discute desafios para diminuir poluição plástica na semana de Meio ambiente

O respeito e o cuidado com o meio ambiente são compromissos assumidos pela empresa Imerys Brasil – mineradora de caulim com uma planta de beneficiamento, duas minas e um porto privado no Pará. A mineradora entende e defende esses princípios como um fator preponderante em seus planos de negócios.



Na Semana Mundial do Meio Ambiente, celebrada na 1ª semana de junho, foram realizadas ações para conscientizar os colaboradores sobre a diminuição da poluição plástica.

Os profissionais da companhia participaram de uma programação com palestras educativas e trilha ecológica, que foi realizada nas dependências da empresa nos municípios de Barcarena e Ipixuna do Pará, no nordeste do Estado. Na edição de 2023, as ações discutiram o tema “Soluções para a poluição plástica”, defendida amplamente pela Organização das Nações Unidas (ONU), que faz um alerta para a eliminação da poluição plástica como um objetivo fundamental para a continuidade da manutenção da vida no Planeta Terra e cuidado com o meio ambiente.



“A programação foi diversa. A abertura aconteceu na planta da empresa para todos os funcionários. Tivemos palestras de parceiros como Samus Ambiental, onde foi abordado o controle de riscos à saúde e ao meio ambiente em regiões com empreendimentos”, explicou Vinícius Nazareth, analista ambiental da Imerys.



A empresa também realizou uma atividade imersiva com os funcionários. “Levamos os participantes a conversarem sobre práticas sustentáveis e educação ambiental enquanto andavam pela trilha ecológica, na área de preservação permanente, localizada nas proximidades da Imerys. A ideia foi proporcionar uma interação com esse ecossistema, além de estimular os profissionais a refletirem sobre a importância da conservação ambiental”, destacou o analista.



No último dia da programação, a ação contou com a parceria da Cidade Limpa Ambiental, com uma apresentação sobre Meio Ambiente e Resíduos Sólidos. “Discutimos assuntos relacionados ao gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos e seus principais instrumentos e diretrizes; a compreensão e distinção entre os termos lixo, resíduo e rejeito; a classificação dos resíduos; coleta seletiva; transporte e destinação de resíduos; entre outros”, detalha Maria Eduarda Ogorodnik, engenheira ambiental e sanitarista da Cidade Limpa Ambiental.



“Discutir a poluição plástica é buscar medidas para mitigar impactos que estão no presente. A poluição é uma realidade mundial e não uma prospecção do futuro. A discussão foi importante para compartilhar atitudes e comportamentos a serem aplicados no ambiente de trabalho e em casa, com o intuito de mitigar os impactos resultantes da poluição plástica. O planeta precisa de atitudes urgentes para que os desafios que enfrentamos hoje não se tornem um problema irremediável amanhã”, complementa Maria Eduarda.



No Brasil, o debate de alto nível sobre a temática “Soluções para a poluição plástica” foi definido pelos Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em parceria com Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e oferece uma oportunidade para ampliar o apelo aos governos, cidades e empresas, a fim de que invistam e implementem soluções para acabar com a poluição plástica. As discussões trazem como base dados do novo relatório “Fechando a Torneira: Como o mundo pode acabar com a poluição plástica e criar uma economia circular”, disponibilizado pela PNUMA, para subsidiar a discussão sobre o tema com a sociedade.



De acordo com o novo relatório “Fechando a torneira: como o mundo pode acabar com a poluição plástica e criar uma economia circular”, a poluição plástica pode ser reduzida em 80% até 2040 se os países e as empresas fizerem mudanças profundas nas políticas e no mercado usando as tecnologias existentes. Para isso, o documento aponta para a eliminação de plásticos problemáticos e desnecessários e, posteriormente, as mudanças de mercado a partir de soluções como reutilizar, reciclar e reorientar e diversificar os produtos com o plástico.

Imagens: Divulgação