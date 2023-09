Mineradora participa de ações na Semana Nacional do Trânsito em Conceição do Araguaia

Integrante do Comitê Intersetorial de Trânsito de Conceição do Araguaia, a Horizonte Minerals dá continuidade às ações de engajamento com a comunidade e se une aos órgãos Detran, Dmtran, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 12º Centro Regional de Saúde/SESPA e entidades da sociedade civil em torno da campanha No Trânsito, Escolha a Vida, tema da Semana Nacional do Trânsito, comemorada entre 18 e 25 de setembro.

Para marcar a data, entre os dias 4 e 15 deste mês, cerca de 13 escolas da área rural contaram com palestras sobre segurança no trânsito e reflexos na saúde, conteúdo ministrado por agentes de trânsito do DMTRAN e pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio do Programa PSE (Programa de Saúde nas Escolas). Amanhã, dia 21, serão realizados eventos na Praça da Bíblia, a começar pela Caminhada pela Vida no Trânsito, às 8h. Cerca de 100 alunos de primeiro e segundo graus das redes públicas estadual e municipal irão percorrer as avenidas JK e 7 de Setembro, no centro de Conceição do Araguaia, com faixa chamando atenção para o slogan da campanha.

Às 17h, integrantes de três motoclubes locais – Brutus, Independentes e Hellmets – têm encontro marcado também na Praça da Bíblia para desfile motorizado pela educação e vida no trânsito. O trajeto será o mesmo da caminhada dos estudantes da rede pública e deverá ser feito em cerca de uma hora. A programação contará, ainda, com a Banda Marcial dos Desbravadores de Conceição do Araguaia e, em seguida, a apresentação dos músicos da Escola de Música Levino Alcântara, regidos pelo maestro Philipe Raoni. A programação também terá a participação dos grupos de rap da Batalha do Araguaia e da Banda Gospel, além das apresentações de escolas e outras instituições do município e dos grupos da Economia Solidária, que estarão presentes com artesanatos e comidas tradicionais.

Cidadãos do município serão homenageados com o título de Embaixadores do Trânsito. Durante a Semana do Trânsito ocorrerão blitzes educativas em pontos estratégicos da cidade. “A Semana do Trânsito é o momento ideal para estarmos juntos da população de CDA, colocando em prática ações educativas e de valorização da vida”, avalia o gerente de Relações com a Comunidade, André Vasconcelos. Para ele, estas campanhas são importantes na mobilização da sociedade em busca de uma cultura sólida e consistente de segurança no trânsito. As comemorações do dia 21 deverão contar com a presença do prefeito Jair Lopes Martins e do presidente da Câmara de Vereadores de Conceição do Araguaia, o vereador Alê Quintino.

SEMANA NACIONAL

A Semana Nacional do Trânsito é realizada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, como prevê o Código Brasileiro de Trânsito. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o trânsito lesiona, anualmente, 50 milhões de pessoas e causa 1,3 milhões de mortes, por imprudência, que poderiam ser evitáveis. No Pará, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), os prejuízos causados pelos acidentes de trânsito em cinco meses chegaram a R$ 3.2 bilhões, sendo a falha humana um de seus principais fatores.

ARAGUAIA NÍQUEL

Em construção em Conceição do Araguaia, sudeste do Pará, o Projeto Araguaia Níquel é o maior investimento greenfield em níquel no Brasil. Com vida útil da mina de 28 anos, a Linha 1 vai produzir 14.500 toneladas de níquel por ano para abastecer o mercado de aço inox.

Em março deste ano, foi assinado contrato para Estudo de Viabilidade da Linha 2, visando dobrar a produção de níquel para 29.000 toneladas por ano. Espera-se que o Estudo de Viabilidade da Linha 2 demonstre uma vida útil da mina de mais 25 anos, proporcionando maior flexibilidade de produção e menor intensidade de capital. A expectativa é que o estudo de viabilidade seja concluído no segundo semestre deste ano.

No início de julho/23, o Projeto Araguaia recebeu a Autorização de Comissionamento da Atividade de Extração Mineral. O documento foi emitido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS) e permite que a Horizonte comece a extração de minério, com o trabalho inicial em andamento para formar estoque antes da fase de comissionamento. Essa autorização permite à empresa lavrar, armazenar e classificar o minério, otimizando a consistência do minério que vai alimentar a planta, processo necessário para mitigar riscos durante o comissionamento.

SOBRE A EMPRESA

A Horizonte Minerals está desenvolvendo dois projetos Classe 1, 100% de sua propriedade no Estado do Pará: o Projeto Araguaia Níquel e o Projeto Vermelho de Níquel e Cobalto. Ambos de grande escala, alto teor de níquel, baixo custo, baixa emissão de carbono e escaláveis. O Projeto Araguaia está em construção, com o primeiro metal previsto para o 1º trimestre de 2024. Quando estiver com as Linhas 1 e 2 em fase de produção, produzirá 29.000 toneladas de níquel por ano. O Projeto Vermelho está em fase de estudo de viabilidade e deverá fornecer níquel para o mercado de metais críticos. O perfil de produção combinado da Horizonte Minerals de mais de 60.000 toneladas de níquel por ano posiciona a Empresa como uma produtora de níquel relevante globalmente. Os três principais acionistas da Horizonte são La Mancha Investments S.à r.l., Glencore plc e Orion Resource Partners LLP.

Imagem: Divulgação