Mineradora solicita à SEMAS autorização para supressão vegetal em Juruti

A mineradora Alcoa World Alumina Brasil Ltda., que desde o ano de 2009 explora bauxita no município de Juruti, no oeste do Pará, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), que solicitou junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), duas autorizações de supressão de vegetação em floresta primária localizadas na área da minha da companhia.

Conforme apurou a reportagem do Portal OESTADO NET, a primeira autorização trata especificamente da supressão da vegetação em 17,43 hectares em floresta primária para retirada de vegetação secundária em estágio de capoeira e juquira, localizadas na faixa de servidão das infraestruturas alocadas na mina de bauxita.

A segunda autorização também para a supressão de vegetação, mas em uma área bem maior. São 60 hectares em floresta primária, para a reabertura de acessos para o desenvolvimento de pesquisa mineral, por meio de sondagens rotativas na área da mina em Juruti, conforme constam nos processos ANM 850.011/1991, 751.777/1996, 808.954/1975, 806.953/1975, 850.580/2003 e 850.010/1991 em substituição a ASV 3826/2018, localizado na mina Juruti.

A empresa não informa os detalhes desse serviço de supressão de vegetação e os impactos para o meio ambiente, sobretudo no cuidados com a flora e animais silvestres.

Fonte: O Estado Net