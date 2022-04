Mineradora solicita nova autorização para supressão em floresta primária em Juruti

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), da última quarta-feira (6), uma nova solicitação da empresa Alcoa World Alumina Brasil Ltda., à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), para emissão de licença de instalação, autorização de supressão de vegetação e autorização de manejo de fauna silvestre em comunidades da zona rural do município de Juruti, no oeste do Pará.

A licença de instalação e autorização feita à Semas pela mineradora, que desde 2009 explora bauxita na cidade paraense, é para supressão de vegetação em 67,33 hectares em floresta primária para a implantação uma estrada de ligação de 13.436 km entre as comunidades Prudente, Monte Sinai e PA-192.

Como parte do serviço, a Alcoa também fará o manejo da fauna silvestre para proteção de espécies nativas e animais silvestres.

A empresa não divulgou detalhes desse novo procedimento na área da mina em Juruti.

Fonte: O Estado Net