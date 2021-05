Mineradoras cada vez mais ricas, população cada vez mais pobre

Tem alguma coisa errada com a política mineral do Brasil, especialmente em relação ao Estado do Pará, que sendo a maior província mineral do mundo, enriquece as grandes empresas, inclusive multinacionais, com bilhões de dólares, enquanto a população fica cada vez mais pobre, chegando à miséria em algumas regiões.

O programa Linha de Tiro, transmitido ao vivo pela internet na sexta-feira última, entrevistou a economista e PHD em desenvolvimento sustentável, Maria Amélia Enriquez e o presidente do Sindifisco PA, Charles Alcântara sobre o assunto.

Os entrevistadores e o público ouviram declarações bombásticas de ambos sobre a atuação das mineradoras, os bilhões que elas faturam mensalmente com a exploração e exportação de nossas riquezas e a situação de miséria, pobreza, desemprego, falta de saúde, saneamento, educação e moradia em que vivem cerca de 8,5 milhões de paraenses.

Só nos três primeiros meses deste ano, por exemplo, a empresa Vale, que foi privatizada no governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, teve um lucro líquido de 31 bilhões de reais, o mesmo valor de todo o orçamento do Estado do Pará para todo o ano de 2021.

Por que o Pará continua patinando nessa questão mineral, com isenções milionárias às mineradoras e a população cada vez mais pobre? Foi a primeira pergunta feita aos dois. Maria Amélia Enriquez respondeu que essa é a questão central, a pergunta que não quer calar: como em um estado tão rico, os indicadores sociais envergonham. Segundo ela, as respostas são múltiplas, mas passam primeiro pelo desenho tributário, que é completamente injusto, que está acabando com a industrialização do Brasil.

“Eu fiquei até surpreendida, a gente que trabalha com os indicadores, de que a indústria de transformação, que gera mais emprego e que multiplica fatores produtivos, ela caiu, de 2.000 para cá, de 16 por cento do PIB para 4 por cento do PIB”, disse. De acordo com ela, falta uma política local, que se enquadre no desenho da política nacional, que quer o superavit do país.

“A mineração se instalou na Amazônia e no Estado do Pará para atender interesses exógenos (de fora). O primeiro grande projeto de mineração foi o manganês, no Amapá, para atender uma demanda externa, da guerra fria. O nosso projeto do grande Carajás aqui foi para atender os nossos problemas da balança comercial, porque estávamos com problemas de divisas e então foi criado o projeto, para gerar superavit. Do ponto de vista da política nacional, ele é um sucesso, pois gera fabulosos superavits”, apontou a economista.

Mas ela alerta que “esqueceram de lincar isso com o desenvolvimento regional. Como é que esses valores fabulosos se lincam com o bem estar, o aumento da renda per capita, a industrialização, a melhoria da políticas fiscal? Então, eu acho que tem a política nacional, mas falta a responsabilidade interna, que é entender bem esse setor e desenhar políticas para ele”.

Realidade dramática

Charles Alcântara disse que essas informações são muito chocantes, porque a mineração toda no Pará é grandiloquente. “Os números são fabulosos, extraordinários, mas por outro lado, nós temos uma realidade no estado absolutamente dramática. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e o Pará é o estado mais desigual do Brasil”, constatou.

Alcântara lembrou que somos hoje a maior província mineral do planeta e a “Vale teve um lucro líquido, só no primeiro trimestre do ano, de janeiro a março, de 5,5 bilhões de dólares, o que representa 31 bilhões de reais, pelo câmbio atual”

Segundo ele, o orçamento do Estado do Pará deste ano é de 31 bilhões de reais, o que significa que a Vale teve de lucro líquido em três meses o que o Pará tem de orçamento para cuidar de 8,5 milhões de pessoas em um ano.

“Então, tem alguma coisa errada nisso, porque não pode uma empresa ser maior que o estado interior, que é o dono da riqueza. Então, essas questões nós temos que discutir com o país, com o Estado do Pará, isso é uma responsabilidade da nossa sociedade, de todos nós, dos nossos governantes e da nossa classe política”, destacou.

Fonte: VER-O-FATO Por: Paulo Jordão