Mini Festival oferece várias opções de presentes para o Dia das Mães

Dias das mães se aproximando, e a procura por presentes já começou, para quem ainda está pesquisando ou está na dúvida do que comprar, o Mini Festival de Chocolates, Flores e Joias da Amazônia, é uma oportunidade para descobrir várias opções para presentear e agradar sua mãe.

O festival já está com programação marcada para começar na próxima sexta-feira (06) a partir das 10h até as 17h, no Pólo Joalheiro do Espaço São José Liberto, na Praça Amazonas, S/N, bairro do Jurunas.

O evento vai expor vários tipos de flores, plantas ornamentais, arranjos, buquê de rosas, terrários, bombons e arranjos de chocolate, joias confeccionadas pelos artesãos locais, entre outros, haverá diversas oficinas e atrações culturais.

De acordo com a coordenadora da programação, Dulcimar Melo, entre os minis cursos, que serão oferecidos ao público, estão os de arranjos florais e de chocolate.

O Mini Festival Dia das Mães vai oferecer uma diversificada programação, onde haverá um momento dedicado para o público infantil com apresentação de teatro infantil, por exemplo.

O evento é realizado pelo Governo do Estado, através da parceria entre a Sedap, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e o Instituto de Gemas e Joias da Amazônia (Igama). O evento também conta com a parceria de 21 produtores/comerciantes de flores, chocolates e joias.

Serviço

Mini Festival de Chocolates, Flores e Joias da Amazônia

Data: sexta-feira (6) a domingo (8)

Horário: De 10h ás 17h, exceto no domingo que o encerramento será pela manhã.

Local: Pólo Joalheiro do Espaço São José Liberto, na Praça Amazonas, S/N, bairro do Jurunas.

Foto: JADER PAES / AG. PARÁ