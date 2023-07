Ministério da Agricultura realiza supervisão na Adepará, garantindo a qualidade dos serviços￼￼

Para certificar a qualidade do serviço veterinário oficial prestados à sociedade agropecuária paraense, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) passou por uma supervisão do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) durante toda a semana, sendo finalizada nesta sexta-feira (30).

A supervisão faz parte do Programa de Avaliação e Aperfeiçoamento da Qualidade dos Serviços Veterinários Oficiais (Quali-SV) do MAPA, e que envolve todos os programas de sanidade animal, a fiscalização no trânsito e inspeção de produtos.

“Essa semana, nós passamos por supervisão de segmento do Quali-SV pela Superintendência Federal de Agricultura do Estado do Pará e foi um momento muito importante onde a gente pode demostrar os avanços que a Agência de Defesa tem alcançado e cada vez mais estamos com o nosso serviço mais forte, eficaz, sensível, tudo para que possamos ter um controle sanitário efetivo da nossa produção agropecuária”, ressaltou Jamir Macedo, diretor geral e médico veterinário.

O serviço veterinário oficial do Estado tem a missão de garantir a qualidade dos produtos comercializados, sejam eles artesanais ou industriais de origem animal, fiscalizando desde a criação até a produção. Além de estarem aptos para oferecer respostas rápidas em sua atuação, contribuindo para o desenvolvimento agropecuário do país, que é um grande exportador.

“Os avanços que a Agência de Defesa vem alcançando garantem que os produtos, tipicamente paraenses, estão livre de doenças e pragas, que podemos comercializá-lo com mais segurança para o Brasil e para os demais países, aumentando a economia e gerando emprego e renda para o nosso Estado”, completou Jamir.

A avaliação também contribui com o Plano Estratégico Estadual de Erradicação da Febre Aftosa, para que em 2024, o Pará obtenha o novo status sanitário de Zona Livre da Febre Aftosa sem vacinação.

“Essa avaliação vem a contribuir para várias situações dentro da Agência, com itens específicos que são avaliados para que a gente possa avançar sempre”, explicou a Graziela Oliveira, gerente de Defesa Animal.

“A supervisão oferece subsídio para o plano estratégico de retirada da vacina contra a febre aftosa. E nós estamos com esse foco, que a partir de 2024 não tenha mais vacina e tudo isso depende de uma boa avaliação na supervisão de segmento e a gente comprovou que nosso serviço teve muitos avanços e será refletido no relatório final”, finalizou o diretor geral.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação