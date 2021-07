Ministério da Saúde e OPAS reconhecem boas práticas de Canaã dos Carajás no combate à pandemia

Serviço de Disk Coronavírus, que oferece atendimento à população, foi destaque em evento online, junto com outras 18 experiências de excelência no SUS

O serviço de teleatendimento desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás durante a pandemia do Covid-19 foi premiado como experiência de excelência pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no Brasil e pelo Ministério da Saúde. Ao todo, 19 experiências de excelência praticadas por profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), foram reconhecidas em evento online realizado na última sexta-feira (16). Um total de 1.471 relatos de práticas desenvolvidas por profissionais de todo país foram analisados e 261 receberam menções honrosas.

O serviço teve o objetivo de ampliar o acesso ao atendimento dos cidadãos canaenses de forma remota, reduzindo o fluxo de usuários nas unidades de saúde. Foi implementado um call center com profissionais capacitados para realizar atendimento telefônico e via WhatsApp, sete dias por semana, das 8h às 20h. O Disk Coronavírus ofereceu orientações e esclareceu as dúvidas da população.

Como funcionou o Disk Coronavírus?

Após contato telefônico, atendimento e notificação do caso, a ficha do paciente era encaminhada para a unidade da área de abrangência, que passava a realizar o monitoramento. O médico da equipe realizava o primeiro teleatendimento e os agentes de saúde entregavam as medicações prescritas em domicílio. De acordo com a classificação de risco, os usuários eram monitorados por teleatendimento ou visita domiciliar a cada 24 ou 48 horas, e testados no domicílio após oito dias de sintomas. Após o atendimento, os usuários recebiam uma avaliação por WhatsApp e todas as respostas eram analisadas para aprimorar o serviço oferecido.

Fonte: ZE DUDU