Ministério da Saúde se pronuncia sobre evento com dança erótica

Em nota enviada ao Pleno.News nesta quinta-feira (6), o Ministério da Saúde se pronunciou sobre a polêmica envolvendo a dança erótica que foi apresentada no palco do evento Em Prosa Brasil, promovido pela entidade. O órgão disse ter sido surpreendido pela “coreografia inapropriada” e afirmou tratar-se de um “episódio isolado”.

– A programação contou com a participação de sete grupos artísticos nos seus intervalos. Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada. O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente – escreveram.

A entidade também confirmou que Secretaria de Atenção Primária à Saúde da pasta é a organizadora do evento, e defendeu que ela tem como objetivo “apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências e da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural”.

O deputado distrital Pastor Daniel de Castro (PP) acionou o Ministério Público para investigar o episódio, custeado por recursos públicos.

– Entendemos que eventos patrocinados pelo governo são financiados com recursos públicos, que são arrecadados através de impostos. Portanto, a exibição de danças de cunho sexual em tais eventos pode ser considerada um uso indevido de recursos públicos – assinalou o parlamentar.

ENTENDA

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra uma mulher dançando de forma hipersexualizada ao som de uma música de teor pornográfico no palco de um evento promovido pelo Ministério da Saúde. Intitulado I Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil (EM PROSA Brasil), a conferência ocorre de 4 a 6 de outubro, no Tocantins, e chamou a atenção de internautas devido à performance da dançarina, que conforme as imagens, chega ao ponto de mostrar as roupas íntimas ao rebolar no chão do palco.

As imagens causaram indignação nas redes sociais. Além da dança, também chama a atenção a letra da música que diz repetidamente a frase “bate c*”. O evento está sendo transmitido de forma online por meio do canal do YouTube do DataSUS, mas o trecho da dança não foi exibido. Os comentários das publicações estão desativados.

Confira as cenas abaixo:

Só mais um evento do Ministério da "Saúde" pago com dinheiro público. Avoa Bostil! 💩👌 pic.twitter.com/dbXXZE3QnU — ASLAN (@_____ASLAN) October 5, 2023

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Print de vídeo / Twitter