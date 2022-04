Ministério Promise realiza show no Teatro Maria Sylvia Nunes

Grupo de jovens paraenses, Ministério Promise, realiza show em retorno ao grande sucesso que vem tendo dentro da cena gospel da cidade, e vão realizar espetáculo no Teatro Maria Sylvia Nunes, no mês de maio deste ano, como forma de levar ao público que tanto os admira e segue pela cidade e nas redes sociais, suas canções de sucesso autorais e produtos de grande repercussão dentro do estilo musical em que atuam.

“Os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham de forma geral mesmo, nos pedem muito para fazermos um show em algum local grande, aberto, para que todos possam poder conferir a banda MP, por que não temos seguidores somente de dentro da nossa igreja, mas sim de todo o Pará e de todos os lugares de Belém, isso é o retorno da fé e do amor incondicional do nosso Grande poderoso”, resume Rui Salomão, membro da banda.

O grupo paraense que brilha na cena gospel da cidade, Ministério Promise, conhecido como MP, surgiu de uma forma espontânea entre um grupo de jovens que integram o setor musical da Igreja Adventista do Sétimo Dia na cidade de Belém do Pará. Com vozes que se complementam a todo instante, o grupo de amigos se reunia para cantar louvores de forma descontraída, mas a conexão encontrada entre eles era algo que ia para além do que se poderia considerar somente algo de lazer.

“A gente cantava, mesmo sem conhecer a fundo as técnicas de coral, e o resultado era surpreendente, muitas pessoas ficavam em êxtase ao nos ver cantando, se arrepiavam, aplaudiam e questionavam se a gente não tinha a pretensão de cantar na igreja, cantar profissionalmente, aí a ideia de formar a banda foi surgindo, e estamos aqui até hoje Graças a Deus”, comenta Gisele Gomes, membro da banda de sucesso.

De música autoral até videoclipe com altas produções audiovisuais, a Ministério Promise já acumula um grande portifólio de produtos que viralizaram de forma surpreendente nas redes sociais, o seu videoclipe da música “Atravessar o Mar”, acumula milhares de visualizações, além de ter sido gravado nas belas paisagens da Ilha de Mosqueiro, símbolo da região metropolitana de Belém. “Nosso clipe foi gravado com esse intuito de levar a nossa música, nossa letra e a nossa mensagem, tendo como plano de fundo a nossa realidade, a nossa cidade, as nossas belas praias e construções que Deus nos proporcionou aqui”, explica Gisele sobre o roteiro do clipe de sucesso.

Ao receberem a notícia de que se apresentariam dentro do Teatro Maria Sylvia Nunes, os integrantes da banda desacreditaram na benção que estavam recebendo naquele momento: “Foi inacreditável saber que iríamos fazer um espetáculo dentro de um dos teatros mais respeitados do Pará, é uma honra sem igual com certeza, vamos buscar da o nosso melhor nesse evento, assim como em todos que realizamos”, comenta Gisele sobre a oportunidade de ouro.

“Deus tem sido maravilhoso e tem aberto portas para nós do MP (Ministério Promise), e um dos nossos objetivos é justamente ir além das paredes, levando mensagens de amor, fé, paz, perdão e esperança”, resume Gisele sobre o objetivo do grupo e conclui: “Até aqui nos ajudou o Senhor, mas já nos consideramos vencedores pelos projetos e oportunidades que nos foram concedidos”.