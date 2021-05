Ministério Público defende que mudanças na orla de Belém sejam debatidas com a população

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) encaminhou à Câmara Municipal de Belém (CMB) recomendação a favor da manutenção do veto ao Projeto de Lei Complementar (PLC) 01/2020 que prevê mudanças na Lei Urbanística de Belém, permitindo a construção de obras na orla da capital paraense. Para o órgão, as alterações precisam ter participação popular.

Para o promotor de Justiça Raimundo de Jesus Coelho de Moraes, que assina a manifestação, a votação da retirada do veto pelos vereadores “trata-se de votação de proposição legislativa inconstitucional com potencial de causar danos ambientais urbanísticos de grande impacto no Município de Belém”.

A 3ª Promotoria de Meio Ambiente tomou conhecimento que existe a decisão de encaminhar para votação do plenário da CMB, nesta semana, o veto do então prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), ao projeto apresentado pelo vereador Mauro Freitas, com possibilidade de derrubada da decisão do ex-chefe do Executivo municipal.

A Promotoria alerta sobre possíveis vícios de natureza jurídica que o processo legislativo e o conteúdo do PLC nº 01/2020 apresentam. Para o MPPA, o conteúdo da proposta viola a proibição de parcelamento do solo em Zonas de Preservação Ambiental e em Zonas de Interesse Urbano Especial, para áreas e empreendimentos que já se encontram parcelados e loteados antes da vigência do Plano Diretor de Belém (Lei nº 8.655/2008). “Essa exceção incluída busca dar legalidade a eventuais parcelamentos de solo ou loteamentos executados em desacordo com a legislação vigente à época”, explica Raimundo Moraes em sua manifestação. “Com a entrada em vigência do Plano Diretor de Belém, as definições do zoneamento foram totalmente alteradas, não só em sua nomenclatura, como nas delimitações, de tal maneira que, atualmente, qualquer eventual mudança sobre a proibição de parcelamento do solo só pode ser realizada no âmbito da revisão do Plano Diretor”, complementa.

O órgão destaca também que proposta do PLC exclui quatro notas de rodapé que se aplicam a projetos com uso de comércio atacadista, varejista e depósito. A nota de rodapé 1, por exemplo, proíbe expressamente comércio atacadista e depósito na Zona de Orla setor 1, 2 e 3, ou seja, ao longo de toda a orla sul e da orla ao longo da Av. Pedro Álvares Cabral e parte da Rodovia Arthur Bernardes.

“A redação apresentada pelo art. 2º do PLC se utiliza de má técnica legislativa, pois gera dúvidas sobre o alcance da supressão das notas de rodapé, além de enorme insegurança jurídica, pois altera pontualmente uma parte de um conjunto que só poderia receber um tratamento adequado, em termos de clareza, lógica e segurança, no processo de revisão integral da Lei que instituiu o Plano Diretor de Belém”, enfatiza o promotor

Raimundo de Moraes demarca ainda que o principal problema do processo legislativo é a inconstitucionalidade. “De fato, essa proposta, da forma como foi processada, é procedimentalmente incompatível com dispositivos da Lei Orgânica do Município de Belém, da Constituição Estadual e da Constituição da República pela inexistência de participação popular e de estudos técnicos sobre a matéria que trata diretamente do desenvolvimento urbano, durante o processo legislativo”, afirma.

Para a 3ª Promotoria de Meio Ambiente e Urbanismo as constituições citadas estabelecem o entendimento de que “quaisquer projetos ou propostas de normas que tratam de matéria urbanística devem realizar o procedimento democrático da participação popular garantindo, por sua matéria, a aferição da justiça ambiental e da qualidade da decisão”. Ao final de sua manifestação, recomenda a manutenção do veto do Poder Executivo Municipal ao PLC nº 01/2020.

Fonte: O Liberal