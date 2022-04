Ministério Público denuncia golpes em famílias de presos de Marabá

Na cidade de Marabá, região sudeste do Pará, a Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado (MPPA) alerta sobre golpes aplicados às famílias de presos. De acordo com o MP, parentes de pessoas privadas de liberdade têm sido vítimas de tentativa de golpe, por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp.

Nos últimos dias, Ministério Público apurou que uma pessoa, ainda não identificada, entrou em contato com familiares de custodiados do sistema prisional de Marabá, se apresentando como representante da 1ª Vara Criminal de Marabá, fornecendo dados bancários para depósito de valores que seriam para fianças, a fim de que os detentos respondessem ao processo em liberdade. O Ministério Público instaurou Notícia de Fato para apuração do caso.

Para chamar a atenção para o golpe, o órgão ministerial criou inclusive uma arte, que vem divulgando em redes sociais, com o alerta “Fique Atento”. O card informa sobre “Tentativas de golpes, através de whatsapp, direcionadas aos familiares de presos no município de Marabá”. Abaixo, em uma fonte de letra menor está o texto: “Na dúvida, denuncie ao Ministério Público em Marabá”, e abaixo o telefone: “(94) 98804-1314”.

Fonte: Portal Debate, com O Liberal