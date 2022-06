Ministério Público investiga compra de iate luxuoso por prefeito no interior do Pará

O Ministério Público do Pará (MPPA) abriu procedimento, conhecido como notícia de fato, nesta semana (dia 1º), para apurar suposto enriquecimento ilícito do prefeito reeleito de Itaituba, Valmir Climaco (MDB), em razão da compra milionária de um iate gigantesco.

A luxuosa e grandiosa embarcação, batizada de Brizamar, chegou ao município puxada por duas carretas. Fotos e vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a enorme proporção da embarcação, que é comparada ao Iate do cantor Gusttavo Lima.

A embarcação está avaliada, segundo o MPPA, em R$ 9 milhões. A promotora Ociralva Farias Tabosa, que responde atualmente pela 4ª Procuradoria de Justiça de Itatuba, foi quem determinou a apuração da compra. A 4ª PJ já tem em mãos fotos e vídeos da lanhca Brizamar.

De acordo com informações de uma fonte ligada ao Prefeito Valmir Climaco, a embarcação teria sido adquirida através da negociação com uma empresa portuária, onde o prefeito teria trocado uma terra pelo Iate. A fonte ainda revela que a embarcação estaria avaliada em R$ 17 milhões, valor muito maior do que o estimado pelo Ministério Público.

O prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, 61 anos, nascido em Ubajara, no Ceará, declarou à Justiça Eleitoral em 2020 que seus bens somavam quase R$ 950 mil. Existem entre eles imóveis e 1 avião Cessna Aicracraft, no valor de R$ 250 mil.

Como remuneração, todos os meses, dos cofres municipais, Climaco recebe quase R$ 27 mil, de salário. Com descontos, em abril passado, embolsou exatos R$ 19.771,29. Climaco tem R$ 950 mil em bens e ganha R$ 27 mil como prefeito.

Fonte: Portal Debate, com Portal Giro e Blog Jeso Carneiro